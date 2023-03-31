Премʼєр Іспанії закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським

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Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном закликав його поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Іспанія підтримує українську «формулу миру».

Про це пише Reuters.

«Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення в Україну і закликав Сі поговорити з президентом Зеленським», — заявив Санчес.

За його словами, прямий діалог дозволив би Сі Цзіньпіну дізнатися про мирний план Києва «з перших вуст».

Іспанський премʼєр упевнений, що «формула миру» допоможе закласти основи міцного миру в Україні. До того ж вона «повністю відповідає Статуту ООН та її принципам.

Водночас посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун зазначив, що КНР контактує з Україною і не виключає спілкування Сі Цзіньпіна із Зеленським.