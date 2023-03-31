Священнослужитель УПЦ Московського патріархату отримав підозру від СБУ за допомогу у виїзді призовників за кордон

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Служба безпеки України підозрює клірика Української православної церкви Московського патріархату в допомозі чоловікам виїжджати за кордон.

Про це пише пресслужба відомства.

Помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) пропонував військовозобовʼязаним чоловікам виїхати з України поза пунктами пропуску.

За даними слідства, у вересні він пообіцяв трьом чоловікам виїхати до Румунії «без перешкод» і дати документи для вільного пересування у ЄС.

Збиралися вони на території монастиря, звідки їх мали везти через кордон. Однак чоловікам не видали документів, а натомість показали лісопосадку, через яку ті можуть перейти до Румунії.

Клірику оголосили про підозру в незаконному переправлянні людей через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК).