Поліція: На Київщині росіяни вбили 1 374 українці, зокрема 38 дітей
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
У Київській області від рук росіян загинули 1 374 українці, зокрема 38 дітей, 34 малюки зазнали поранень. Вважаються зниклими безвісти 280 людей.
Про це в ефірі телемарафону сказав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
За його словами, ці жертви не були випадковими, більшість окупанти вбили цілеспрямовано саме зі стрілецької зброї. Нєбитов додав, що Буча — це перший регіон Київщини, який звільнили швидко, тому росіяни не встигли приховати всі свої злочини.
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