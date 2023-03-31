The Wall Street Journal вимагає вислати російського посла й журналістів зі США. Це реакція на арешт Евана Гершковича

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Американська газета The Wall Street Journal закликає Вашингтон вислати посла рф і всіх російських журналістів у відповідь на арешт американського журналіста, якому ФСБ росії закидає звинувачення в шпигунстві.

Про це йдеться в газетній статті.

Редакція The Wall Street Journal, де працює Еван Гершкович, хоче, аби президент США Джо Байден зробив усе для звільнення журналіста й розглянув можливіть «дипломатичної та політичної ескалації» з росією.

Крім того, газета заявила, що «вислати посла росії у США і всіх російських журналістів, які тут працюють» — це найменше, на що вони очікують, оскільки захист громадян — це головний обовʼязок американського уряду.

Як написали журналісти, арешт їхнього колеги «підсилює звичку Кремля брати в заручники американців, і є ще одним свідченням того, що росія відокремлюється від спільноти цивілізованих націй».