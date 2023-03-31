Tesla випустила лімітовану партію пива. Набір із трьох пляшок коштує €89
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американська автокомпанія Ілона Маска Tesla випустила на продаж лімітовану партію брендованого пива під назвою Giga Bier. Набір із трьох пляшок по 330 мл та з вмістом алкоголю 5% коштує €89.
На сайті Tesla вказано, що пиво зварене в Берліні з «ексклюзивного сорту Cyberhops і має нотки цитрусових, бергамоту та солодких фруктів».
- Ілон Маск анонсував випуск власного пива ще 2021 року. Це не єдиний алкоголь, який продавала Tesla — у 2020 році компанія продавала брендовану текілу по $250 за пляшку 750 мл. Серед інших нетипових для автовиробника продуктів були кіберсвисток та дитячий квадроцикл у стилі пікапа Cybertruck.