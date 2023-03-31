ВАКС дозволив спецрозслідування проти олігарха Олега Бахматюка в справі про хабар понад 700 мільйонів

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Пресслужба компанії Укрлендфармінг

Вищий антикорупційний суд дозволив заочно провести спеціальне досудове розслідування стосовно власника агрохолдингу «Укрлендфармінг», олігарха Олега Бахматюка у справі про хабар ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Про це пише Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Це дасть можливість завершити розслідування щодо Бахматюка й направити справу до Вищого антикорупційного суду на розгляд.