Дослідження: рослини видають звуки, коли їм боляче. Тепер люди можуть почути їх
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / KDP
Вчені виявили, що рослини через стрес видають звуки, зокрема клацання. Їх чують інші представники флори, а також тварини, проте людському вуху вони раніше були недоступні.
Про це пише Vice.
Експеримент показав: коли рослини відчувають, наприклад, зневоднення, то вони видають ультразвукові шуми, що поширюються майже на п’ять метрів. Вченим вдалося записати звуки помідорів, тютюну, пшениці, кукурудзи, кактусів і виноградної лози.
Це відкриття дозволить вирішити деякі проблеми сільського господарства, спричинені зміною клімату. Наприклад, за звуком інструмент машинного навчання зміг визначити, чи здорова рослина, або які хвороби вона має.
- Ще одне дослідження флори показує, що через зміни клімату дерева залишаються зеленими на місяць довше, ніж у XIX столітті. Різні види рослин реагують на підвищення температури по-різному: більшість довше зберігають колір листя восени, а деякі раніше розпускаються. Імовірно, рослини поглинають більше вуглекислого газу з атмосфери за рахунок тривалішого періоду росту.
- Інші вчені зосередилися на вивченні фауни і виявили, що жестова мова шимпанзе має місцеві діалекти. Кожна група тварин зберігає свій власний стиль жестів, залишаючи на листі різні візерунки. Це явище не можна пояснити відмінностями в лісовому середовищі чи генетикою.