Пентагон: Українські військові завершили навчання на Patriot

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Група із 65 українських солдатів завершила навчання на системах протиповітряної оборони Patriot на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома. Загалом США натренували вже понад сім тисяч українських військових.

Про це пише CNN.

«Цього тижня 65 українських військовослужбовців сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома і повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною і Нідерландами», — заявив заявив речник Пентагону Патрік Райдер

Він також розповів, що «наприкінці цього місяця» очікується завершення навчання групи з понад 4 000 українських військових у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Bradley, а інша — бронетранспортерами Stryker, після чого вони повернуться в Україну.