Генштаб: Сили оборони ліквідували понад 400 російських окупантів та ще пʼять ворожих танків

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати російських військових станом на 31 березня.

За минулу добу росія втратила вбитими приблизно 460 окупантів, ще пʼять танків, три бронемашини, чотири артилерійські системи, девʼять безпілотників, три одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, а також три одиниці спецтехніки.

Загальні втрати російського війська від початку повномасштабної війни наразі такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ