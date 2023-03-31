Новини

Reuters

Туреччина останньою ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО. Тепер країна зможе офіційно стати новим членом Альянсу.

Про це пише Anadolu.

За відповідне рішення проголосували 276 турецьких депутатів, ніхто не висловився проти. Документ ще має підписати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін уже подякувала всім союзникам.

«Як союзники, ми будемо надавати та отримувати безпеку. Ми будемо захищати один одного. Фінляндія підтримує Швецію зараз і в майбутньому та підтримує її заявку», — зазначила вона.

Заявку Швеції продовжують обговорювати — Угорщина та Туреччина поки блокують її вступ до НАТО.