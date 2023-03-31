Уряд відповів МОК: Українські спортсмени бойкотуватимуть спільні з росіянами і білорусами змагання
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- Анна Холоднова
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Уряд вирішив, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, де змагатимуться росіяни і білоруси.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону.
Це рішення — відповідь уряду на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів. Воно поширюється на всі змагання, включно з відбором на Олімпіаду-2024.
«На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної», — сказав Немчінов.
Атлети з паспортами росії та Білорусі мусять змагатися лише як індивідуальні нейтральні атлети. Команди від цих двох країн не допустять. А на одному й тому ж старті можуть проходити як індивідуальні, так і командні змагання. Тому, як саме діятиме рішення українського уряду про бойкот, наразі невідомо.
- 25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть. У відповідь на таку позицію Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує.
- Проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн.
- Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримав повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри під нейтральним прапором.