Уряд відповів МОК: Українські спортсмени бойкотуватимуть спільні з росіянами і білорусами змагання

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Уряд вирішив, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, де змагатимуться росіяни і білоруси.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону.

Це рішення — відповідь уряду на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів. Воно поширюється на всі змагання, включно з відбором на Олімпіаду-2024.

«На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної», — сказав Немчінов.

Атлети з паспортами росії та Білорусі мусять змагатися лише як індивідуальні нейтральні атлети. Команди від цих двох країн не допустять. А на одному й тому ж старті можуть проходити як індивідуальні, так і командні змагання. Тому, як саме діятиме рішення українського уряду про бойкот, наразі невідомо.