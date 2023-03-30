Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври
- Автор:
- Софія Телішевська
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Денис Шмигаль / Facebook
Кабінет міністрів 30 березня визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської лаври. Відтак Лавру повернули в управління державі.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
«Низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих обʼєктів», — зазначив міністр.
Ткаченко уточнив, що уряд скасував розпорядження часів Януковича від 11 липня 2013 року No 519 «Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд».
- 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просять покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру. Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має звільнити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.