Сі Цзіньпін заявив, що Китай повинен готуватися до війни

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Reuters

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет. Це відбувається на тлі зростання агресивної риторики щодо Тайваню та навіть погрози захопити острів силою.

Про це пише Foreign Affairs.

Видання проаналізувало останні промови Сі Цзіньпіна і припускає, що він всерйоз налаштований підготувати Китай до потенційного військового конфлікту. Він закликає своїх генералів «наважитися битися».

Крім цього, уряд Китаю оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. В останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки і нові офіси «Національної оборонної мобілізації» по всій країні.

Першого березня головний теоретичний журнал Комуністичної партії Китаю (КПК) опублікував есей під назвою «Під керівництвом Сі Цзіньпіна, який думає про зміцнення армії, ми будемо переможно просуватися вперед». В есеї під назвою «Цзюнь Чжен» стверджується, що «модернізація національної оборони і збройних сил має бути прискорена».

«Перед обличчям війни, яку нам можуть навʼязати, ми повинні говорити з ворогами мовою, яку вони розуміють, і використовувати перемогу, щоб завоювати мир і повагу. У нову епоху Народна армія наполягає на застосуванні сили для припинення боротьби», — йшлося в есеї, де також перелічувалися перемоги Китаю в минулому.

У грудні Пекін оприлюднив новий закон, який дозволить Народно-визвольній армії Китаю легше активувати свої резервні сили та інституціоналізувати систему поповнення бойових підрозділів у разі війни. Також китайська влада відкрила безліч офісів із мобілізації національної оборони — рекрутингових центрів — по всій країні, в тому числі в Пекіні, Фуцзяні, Хубеї, Хунані, Внутрішній Монголії, Шаньдуні, Шанхаї, Сичуані, Тибеті і Ухані.

На початку березня на Китайській народній політичній консультативній конференції обговорювали план створення чорного списку активістів і політичних лідерів Тайваню, які виступають за незалежність. План, запропонований ультранаціоналістичним блогером Чжоу Сяопіном, дозволяв би вбивати осіб, внесених до чорного списку, включно з віцепрезидентом Тайваню Вільямом Лай Чінте, якщо вони не змінять свою поведінку. Пізніше Чжоу повідомив гонконгській газеті Ming Pao, що його пропозиція була прийнята конференцією і «передана відповідним органам влади для оцінки і розгляду».

Китайський лідер у першій половині березня виголосив чотири промови: одну перед делегатами Китайської народної політичної консультативної конференції, дві перед депутатами Всекитайських зборів народних представників і одну перед військовими і воєнізованими лідерами. У них він описав похмурий геополітичний ландшафт, виділив США як супротивника Китаю, закликав приватний бізнес служити військово-стратегічним цілям Китаю і повторив, що вважає обʼєднання Тайваню і материка життєво важливим для успіху своєї політики, спрямованої на досягнення «великого омолодження китайського етносу».