Глава МЗС України назвав «злим жартом» головування росії у Раді Безпеки ООН

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «злим жартом» початок головування росії у Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй.

«Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є воєнним злочинцем, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, поки росія має місце в Раді Безпеки ООН», — написав Кулеба.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не допустити головування росії у Раді Безпеки.

З першого квітня росія почне головувати в Раді Безпеки, хоча члени Ради мали змогу скасувати це рішення. Членами президії Ради зараз, зокрема, є Японія, Мальта, Мозамбік, рф, Швейцарія, ОАЕ, Велика Британія, Франція, Китай, США, Бразилія та Еквадор.