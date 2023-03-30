Австрійський Raiffeisen Bank вирішив продати або відокремити свою російську «дочку»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.
Про це йдеться у заяві групи.
Згідно з заявою, група RBI «продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI у повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами».
«Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнесактивності в росії», — додали у заяві.
- Керівництво австрійського банку Raiffeisen Bank обговорює можливий план обміну активами з російським Сбербанком. Так там хочуть отримати суму виручки, яку банк заробив у росії 2022 року і не може вивести через обмеження російської влади.
- Понад 40 західних банків не можуть покинути російський ринок на прийнятних умовах через указ президента рф путіна. Він передбачає, що на будь-які угоди про продаж чи купівлю банків потрібен дозвіл влади. Ті банки, які намагаються все ж домовитися про вихід із рф, побоюються, що їхні російські активи дуже дешево отримають підконтрольні Кремлю олігархи.