В Австрії проросійські депутати вийшли з зали під час виступу Зеленського

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В Австрії депутати від проросійської ультраправої Партії свободи залишили залу парламенту під час виступу президента України Володимира Зеленського. Таким чином вони висловили протест проти «порушення нейтралітету Австрії».

Про це повідомляє Reuters.

Зеленський звернувся до парламенту по відеозвʼязку, подякувавши Австрії за гуманітарну допомогу та допомогу в розмінуванні. Австрія заявляє, що її нейтралітет перешкоджає її військовому втручанню в конфлікт, і хоча вона підтримує Україну політично, вона не може послати країні зброю. Проте, Партія свободи за кілька днів до цього попередила, що проведе деяку форму протесту проти виступу Зеленського. Її депутати були присутні на початку виступу, а потім пішли.

Законодавці, що вийшли із зали, залишили на своїх столах невеликі плакати з логотипом партії і написами або «простір для нейтралітету», або «простір для миру».

«Сумно, що австрійська Партія свободи — єдина партія в парламенті, яка серйозно ставиться до нашого постійного нейтралітету, тим самим також виступаючи за мир», — заявив перед цим її лідер Герберт Кікль.