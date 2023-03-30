У Швейцарії засудили чотирьох банкірів за допомогу другу путіна переказувати мільйони франків

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Швейцарський суд засудив за недбалість у фінансових операціях чотирьох банкірів, які допомагали путінському другу Сергію Ролдугіну (уряд країни називає його «гаманцем путіна») переказувати мільйони франків через швейцарські банки.

Про це пише Reuters.

Троє росіян і один швейцарець допомогли віолончелісту Ролдугіну, який до того ж є хрещеним батьком старшої дочки путіна Марії, покласти близько 30 мільйонів франків на рахунки в швейцарських банках між 2014 і 2016 роками. За це їм присудили сім місяців умовного покарання.

У Швейцарії банки повинні відхилити або припинити ділові відносини, якщо є сумніви щодо справжнього власника грошей, а банкіри проігнорували це зобовʼязання.

Путінський друг Сергій Ролдугін потрапив під західні санкції після повномасштабного вторгнення росії.