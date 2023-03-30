У Швейцарії засудили чотирьох банкірів за допомогу другу путіна переказувати мільйони франків
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Jakob Radlgruber / EyeEm
Швейцарський суд засудив за недбалість у фінансових операціях чотирьох банкірів, які допомагали путінському другу Сергію Ролдугіну (уряд країни називає його «гаманцем путіна») переказувати мільйони франків через швейцарські банки.
Про це пише Reuters.
Троє росіян і один швейцарець допомогли віолончелісту Ролдугіну, який до того ж є хрещеним батьком старшої дочки путіна Марії, покласти близько 30 мільйонів франків на рахунки в швейцарських банках між 2014 і 2016 роками. За це їм присудили сім місяців умовного покарання.
У Швейцарії банки повинні відхилити або припинити ділові відносини, якщо є сумніви щодо справжнього власника грошей, а банкіри проігнорували це зобовʼязання.
Путінський друг Сергій Ролдугін потрапив під західні санкції після повномасштабного вторгнення росії.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що Швейцарія не має права брати участі в збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Однак після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія доєдналась до санкцій ЄС.
- Водночас уряд Швейцарії відмовився від конфіскації заморожених російських активів. Спеціальна робоча група дійшла висновку, що це порушить Конституцію країни.