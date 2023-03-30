Голова МАГАТЕ: Запорізьку АЕС уже неможливо захистити. У регіоні збільшилася військова активність

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вдруге відвідав Запорізьку атомну електростанцію після початку повномасштабної війни й констатував, що її «не захистити».

Про це пише Sky News.

За словами Гроссі, у регіоні суттєво збільшилася кількість військ, через що захист ЗАЕС став неможливим. Утім, він не акцентував, про яких військових ідеться, хоча насправді в тому регіоні присутні тільки російські окупанти.

Попри те, що МАГАТЕ відправило команду фахівців на станцію ще у вересні, ситуація досі «залишається нестабільною».