Литва приєднається до програми МВФ на підтримку України

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Литва приєднається до запланованої Міжнародним валютним фондом програми фінансування України на $15,6 мільярда. Відповідне рішення 29 березня схвалив литовський уряд.

Про це повідомляє LRT.

«Литва послідовно підтримує Україну в різних міжнародних форматах, включно з фінансовими ініціативами. Фінансові гарантії, які дозволять затвердити широкомасштабну програму МВФ для України вже найближчим часом, є ще одним виявом потужної підтримки західних партнерів, у тому числі Литви», — заявила міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

Програма передбачатиме продовження антикорупційних реформ і реформ, які спрямовані на закріплення макроекономічної стабільності, відновлення та відбудову України й довготривале економічне зростання, зокрема завдяки вступу України до ЄС.

Про свою готовність продовжувати підтримувати Україну та надавати фінансові гарантії МВФ уже заявили країни «Великої сімки» та Іспанія. Кілька інших країн ЄС, зокрема, Австрія, Бельгія, Польща та Нідерланди ще обмірковують це питання.

Очікується, що Рада МВФ затвердить 48-місячну програму в пʼятницю, 31 березня.