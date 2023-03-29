Міністр фінансів Сергій Марченко: Україна щомісячно на війну витрачає 130 мільярдів гривень

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Щомісяця Україна витрачає на військову кампанію 130 мільярдів гривень, а щомісячний дохід бюджету — 80 мільярдів гривень.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Європейська бізнес-асоціація.

Він сказав, що минулого тижня Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, якими збільшили видатки на понад 500 мільярдів гривень (майже всі вони підуть на оборону). За словами міністра, цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.

Крім цього, Світовий банк оновив оцінку коштів, яких потребує Україна для відновлення та реконструкції — $411 млрд. Водночас, на переконання Марченка, Україна максимально наблизилась до покриття потреб на цей рік – якщо партнери виконають зобов’язання, країна зможемо профінансувати потреби. Ключовими напрямками відновлення будуть енергетична інфраструктура, розмінування, питання втраченого чи пошкодженого житла громадян, питання соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо) й створення умов для розвитку бізнесу в Україні (кредитні та грантові програми, страхування військових ризиків, тощо).

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також зазначив, що в середньому на місяць збирають податків 80 млрд гривень, а на війну витрачають 130 млрд гривень: «Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону, це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни», — пояснив він.

В Україні з 1 липня збираються повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу.