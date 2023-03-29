Pepsi вперше за 15 років змінила логотип торгової марки

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Бренд Pepsi представив новий логотип — це перше оновлення культового логотипу за 14 років.

Про це йдеться в заяві компанії.

Новий логотип зʼявиться в Північній Америці до 125-річчя бренду, а в усьому світі — у 2024 році. Слово Pepsi в новому логотипі написане жирним шрифтом чорного кольору, що «відбиває впевненість та безкомпромісність бренду». У палітрі кольорів нового дизайну використали яскраво-червоний, синій електрик і чорний кольори.

«Ми розробили нову ідентичність бренду, щоб поєднати майбутні покоління зі спадщиною нашого бренду, поєднуючи особливості нашої історії із сучасними елементами, щоб позначити наше сміливе бачення прийдешнього», — сказав Мауро Порчіні, старший віцепрезидент та головний дизайнер PepsiCo.