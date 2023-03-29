Фонд держмайна хоче виставити на аукціон ТРЦ Ocean Plaza
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Гонтар Володимир / УНІАН
Фонд державного майна виставить на аукціон столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza, який напередодні суд конфіскував у російського олігарха Аркадія Ротенберга.
Про це в інтервʼю Forbes розповів очільник Фонду Рустам Умєров.
«Ми зацікавлені виставити його на аукціон якомога швидше. Попередньо потрібно провести юридичний, технічний та фінансовий аудит», — пояснив Умєров. На аудит дається 90 днів, у фонді вартість ТРЦ оцінювали щонайменше на $160 мільйонів.
Держава володіє часткою 66,65% Ocean Plaza, інша частка активу належить українським бізнесменам Василю Хмельницькому та Андрію Іванову. «Наші юристи проведуть консультації з українськими власниками активів і почують їхні пропозиції щодо цієї ситуації. Я завжди даю завдання юристам вивчити всі ризики, повʼязані з активом, та запропонувати оптимальне рішення», — додав Рустам Умєров.
- 20 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив дозволити конфіскувати у російського олігарха Аркадія Ротенберга та його партнерів компанії, яким належить більша частка торговельно-розважального центру Ocean Plaza в Києві. Вони мають право оскаржити рішення в Апеляційній палаті ВАКС. Якщо оскарження не буде, то майно перейде у власність держави та буде передане в управління Фонду держмайна.