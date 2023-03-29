Над Новою Зеландією спостерігали надзвичайно яскраве південне сяйво. Небо світилося зеленими й рожевими кольорами
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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BBC / Dan Dirks
Південне сяйво, або як його ще називають австралійське сяйво, можна спостерігати в небі Нової Зеландії, а також у південних районах Австралії. Цього разу кольори були незвично насиченими.
Про це пише BBC.
Небо спалахувало потоками зеленого та рожевого світла, яких не бачили там з минулого року. Особливо інтенсивне сяйво проявилося в період між 22:00 і 02:00. Воно спричинене тим, що у верхні шари атмосфери Землі потрапили заряджені частинки (електрони), які рухалися вздовж ліній магнітного поля планети.
Кольори полярного сяйва, яке в південній півкулі називають австралійським, залежать від складу атмосфери: якщо в ній багато кисню, то виникне зелене чи жовте світло, тоді як азот робить сяйво темно-червоним або синім.
- Місяць тому над Британією спостерігали рідкісне полярне сяйво. Зазвичай воно з’являється у високих широтах навколо Арктики та Антарктиди, але наприкінці лютого 2023 року його побачили навіть у Північній Ірландії, Південному Вельсі та Норфолку.
- У липні минулого року над Австралією місцеві мешканці побачили дивне рожеве сяйво в небі. Як виявилося, це було не південне сяйво чи НЛО, а світло від фармкомпанії з вирощування медичного канабісу.