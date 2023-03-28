Дослідження: Через зміни клімату дерева залишаються зеленими на місяць довше, ніж у ХІХ столітті

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Науковці з Університету Огайо виявили, що глобальне потепління змінило цикл життя дерев. Наприклад, щорічний вегетаційний період листяних порід в Огайо подовжився у середньому на місяць.

Про це пише BBC.

Дослідники порівняли нещодавні спостереження з нотатками, які залишив місцевий фермер Томас Майксел. Він фіксував зростання дерев, опади та температуру між 1883 і 1912 роками.

Від часів промислової революції близько 200 років тому Земля нагрілася на 1,1 °С. При цьому листя залишається на деревах приблизно на 15% довше, ніж у ХІХ столітті.

Різні види рослин реагують на підвищення температури по-різному: більшість довше зберігають колір листя восени, а деякі раніше розпускаються. Імовірно, рослини поглинають більше вуглекислого газу з атмосфери за рахунок тривалішого періоду росту.