На Місяці знайшли приховані запаси води. Їх можуть використати для майбутніх екіпажів і виробництва ракетного палива

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NASA

Китайський зонд Chang’e-5 доставив на Землю місячні зразки, дослідження яких показало наявність води на Місяці. Там вода знаходиться у крихітних скляних намистинках, які формуються протягом мільярдів років у верхньому шарі ґрунту після влучень астероїдів.

Про це пише Nature Geoscience.

Скляні намистинки вкривають Місяць, їх знайшли в 1 731 г місячного ґрунту, який приніс на Землю апарат Chang’e-5 у грудні 2020 року.

Зображення скляних намистинок, які є резервуаром для води на Місяці. Nature Geoscience

Тепер учені зможуть зрозуміти процес утворення води на Місяці. До того ж така вода, імовірно, знадобиться для майбутніх екіпажів людей на наш супутник, а ще для виробництва ракетного палива, яке використовуватимуть для місій у віддалені місця космосу.

За даними дослідження, скляні намистинки можуть зберігати значну кількість води, отриманої сонячним вітром на Місяці.

Води в цих місячних резервуарах значно більше, ніж вважалося раніше. Аналіз свідчить, що близько 270 трильйонів кілограмів води може «ховатися» у верхньому шарі поверхні Місяця, а її склад (вона містить ізотопи водню, що є на Сонці) відповідає типу води, яка утворюється під час взаємодії з сонячним вітром.