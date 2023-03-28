Центр національного спротиву склав мапу таборів, куди росія відправляє депортованих українських дітей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ склав мапу таборів, куди окупанти відправляють депортованих українських дітей.
Мапу створювали на основі даних з відкритих джерел. Усього на ній — 45 дитячих і 12 мілітарних таборів. Їхня географія свідчить, що процес вивезення українських дітей росіяни підготували завчасно.
За даними Центру національного спротиву, до російських таборів потрапляють:
- сироти (причому батьків деяких з них вбили самі ж росіяни);
- діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;
- діти батьків, які не пройшли фільтрацію та перебувають у російських катівнях.
Іноді дітей вивозять до центрів мілітарної підготовки на «перевиховання». Зокрема, саме так у Чечню потрапили підлітки з Донецької та Луганської областей.
- За даними МінТОТ, на тимчасово окупованих територіях та в росії перебувають 4 390 українських статусних дітей — це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
- Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Суд заявляє, що путін, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей з окупованих територій України.
- Водночас, Незалежна комісія ООН встановила численні воєнні злочини росіян, але не знайшла доказів геноциду.