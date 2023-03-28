Центр національного спротиву склав мапу таборів, куди росія відправляє депортованих українських дітей

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Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ склав мапу таборів, куди окупанти відправляють депортованих українських дітей.

Мапу створювали на основі даних з відкритих джерел. Усього на ній — 45 дитячих і 12 мілітарних таборів. Їхня географія свідчить, що процес вивезення українських дітей росіяни підготували завчасно.

За даними Центру національного спротиву, до російських таборів потрапляють:

сироти (причому батьків деяких з них вбили самі ж росіяни);

діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію та перебувають у російських катівнях.

Іноді дітей вивозять до центрів мілітарної підготовки на «перевиховання». Зокрема, саме так у Чечню потрапили підлітки з Донецької та Луганської областей.