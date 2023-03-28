Північна Корея заявила про імітацію ядерного вибуху. Вона випробувала балістичну ракету й підводний безпілотник
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Yonhap
Влада Північної Кореї стверджує, що 27 березня КНДР запустила балістичну ракету, випробування якої завершилося імітацією ядерного удару.
Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Там зазначили, що балістичну ракету оснастили бойовою частиною, яка імітує ядерну боєголовку, щоб вдарити по острову біля міста Кімчхек. Ракета вибухнула в повітрі на висоті близько 500 метрів над «ціллю».
Разом із цим Північна Корея випробувала підводний безпілотник «Хеїль-1», який теж може нести ядерний боєзаряд. Він нібито проплив 600 км у Японському морі за 41 годину 27 хвилин, після чого його боєголовка вибухнула біля «наміченої цілі».
- Раніше, 24 березня, у КНДР заявляли про випробувальний запуск підводного безпілотника, який може спричиняти надмасштабне радіоактивне цунамі. Пропаганда показувала кілька фотографій, зокрема момент підриву безпілотника. Однак поки не відомо, це були два різні запуски, чи 24 березня запустили саме «Хеїль-1».
- Напередодні КНДР провела навчання, які імітували «ядерну контратаку» проти США та Південної Кореї. На них був присутній сам лідер КНДР Кім Чен Ин.