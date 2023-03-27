У шістьох областях вже почали завершувати опалювальний сезон
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочали відключати опалення.
Про це 27 березня повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано. Очікуються ще декілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.
- 5 березня президент Зеленський повідомив, що Україна вже зараз почала готуватися до наступного опалювального сезону. Енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони мають посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами, а також дати громадянам більше можливостей у приватних будинках генерувати електроенергію, наприклад, за рахунок сонячних панелей.