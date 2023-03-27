The Insider: Колишній «беркутівець» Валерій Астахов причетний до знущань над українськими дітьми, яких вивозили до Криму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Колишній співробітник «Беркуту» Валерій Астахов виявився людиною, яка застосовувала насильство та залякувала українських дітей, яких депортували до російських таборів в окупованому Криму.
Його особистість встановило видання The Insider.
Журналіст Тетяна Попова показала фотографії Астахова хлопчику, який розповів The Insider про побиття українських дітей у таборі, він упізнав його.
Діти після повернення розповідали, що їх били, їм погрожували та тримали в підвалі. Як розповів Віталій, дівчинку з Херсону вдарили залізним ціпком з такою силою, що у неї на спині залишився «синяк смужкою». У таборі «Дружба» в Євпаторії Астахов відводив дітей у підвал, показував цей ціпок і погрожував, що за підтримку України битиме. «Він казав: «Закрию в підвалі, там сидітимете, підпорядковуватиметеся мені», — розповів 16-річний Віталій про Астахова.
У 2014 році російське видання «КомерсантЪ» писало, що Валерій Астахов уже вивозив дітей зі Словʼянська до Ростовської області. Тоді вивезли 38 людей, у тому числі 21 дитину віком від 2 місяців до 12 років, їх супроводжував Астахов.
Валерій Астахов служив у МВС України, але після анексії Криму взяв громадянство росії і перейшов на службу до МВС рф у Євпаторії.
- 22 березня 2023 року в Україну повернулися 17 дітей. Більшість — із Херсону та ті, кого відправили в Крим. Батькам окупанти казали, що дітей везуть на відпочинок на два тижні, але потім відмовилися їх повертати, посилаючись на загрозу обстрілів.