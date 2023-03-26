Обстріл житлових будинків у Запоріжжі: у лікарні помер один із постраждалих, кількість жертв зросла до двох людей

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Facebook / ДСНС

У Запоріжжі в лікарні помер один із постраждалих після удару росіян по житлових багатоповерхівках. Таким чином кількість жертв зросла до двох людей.

Про це розповіли «Укрінформу» в Запорізькій ОВА.

«Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 року народження», — зазначили там.

В ОВА розповіли, що хлопець мав серйозну відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі дві доби боролися за його життя, але врятувати не змогли.