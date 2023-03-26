Очільник МЗС Угорщини: Ми виступаємо за припинення вогню, але проти окупації територій України

Новини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна підтримує припинення вогню в Україні. Але це не означає, що вона за те, щоб росія зберегла контроль над окупованими територіями України.

Про це він заявив в інтервʼю The Associated Pres..

«Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво», — сказав Сіярто.

За його словами, коли завершиться війна і почнуться мирні перемовини, то лінія фронту може бути зовсім в іншому місці. Але припинення вогню має бути зараз.