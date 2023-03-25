Сенатори двох палат закликають президента США надати Міжнародному кримінальному суду докази воєнних злочинів росіян
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Allie_Caulfield / Flickr
Двопартійна група сенаторів закликає президента США Джо Байдена підтримати Міжнародний кримінальний суд і надати докази воєнних злочинів росії в Україні.
Про це пише CNN з посиланням на лист сенаторів.
У листі сказано, що Сполучені Штати досі не поділилися з МКС ключовими доказами, які могли б допомогти переслідувати російську верхівку. Законодавці «вітають значну допомогу», надану адміністрацією Джо Байдена для документування злочинів рф, але визначають високу роль МКС у розслідуванні.
- В березні газета NYT писала, що передачу доказів воєнних злочинів росії в Україні блокує Пентагон, оскільки побоюється створення прецеденту для притягнення до відповідальності американських військових, наприклад за події в Афганістані. Проти передачі доказів виступає міністр оборони Остін. За — розвідслужби, Держдеп і Мінʼюст.