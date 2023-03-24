Велика Британія та ЄС підписали «Віндзорську угоду» — план ослаблення торгової напруги після Brexit
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Велика Британія та Європейський Союз офіційно оприлюднили свій новий план щодо ослаблення торгової напруги в Північній Ірландії після Brexit — «Віндзорську рамкову угоду».
Про це ідеться у спільній заяві віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича і міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.
«Ці домовленості остаточно вирішують проблеми, з якими стикаються люди та підприємства в Північній Ірландії», — ідеться в заяві.
План спрямований на вирішення багатьох проблем із системою управління Північною Ірландією після Brexit і на те, щоб переконати профспілкових активістів у регіоні повернутися до взаємодії з урядом.
Одна з ключових пропозицій «Віндзорської рамкової угоди» — запровадити два паралельні шляхи ввезення товарів з Британських островів у Північну Ірландію: «зелений» та «червоний». Перший призначатиметься для товарів, які не вивозитимуться з Північної Ірландії, а другий — для тих, щодо яких такий ризик існує.
Інші зміни передбачають зміну тексту Північноірландського протоколу в питаннях збору ПДВ, акцизів і дозволів на ввезення в Північну Ірландію тварин і ліків.
Крім того, парламент Північної Ірландії отримає право зупиняти дію того законодавства ЄС, яке досі застосовується у країні, щоб уникнути проблем із перетином кордону з Ірландією. Цей механізм має назву «гальмо Стормонта».
- Після Brexit рух товарів у Північній Ірландії мав визначати Північноірландський протокол, з урахуванням історичної специфіки регіону. Угода Страсної пʼятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту в Північній Ірландії, передбачала прозорий кордон між двома частинами острова. Після Brexit і виходу Британії з єдиного ринку постало питання про те, як проводити митні перевірки товарів, аби виконувати цю умову. Як компроміс митний кордон вирішили змістити в порти Північної Ірландії, а сам регіон залишити в єдиному ринку ЄС. Але це порушило торгівлю між Північною Ірландією та Британією через тягар нової паперової роботи та митних процедур, а також призвело до глибокої політичної кризи в Північній Ірландії.