Велика Британія та ЄС підписали «Віндзорську угоду» — план ослаблення торгової напруги після Brexit

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Велика Британія та Європейський Союз офіційно оприлюднили свій новий план щодо ослаблення торгової напруги в Північній Ірландії після Brexit — «Віндзорську рамкову угоду».

Про це ідеться у спільній заяві віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича і міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.

«Ці домовленості остаточно вирішують проблеми, з якими стикаються люди та підприємства в Північній Ірландії», — ідеться в заяві.

План спрямований на вирішення багатьох проблем із системою управління Північною Ірландією після Brexit і на те, щоб переконати профспілкових активістів у регіоні повернутися до взаємодії з урядом.

Одна з ключових пропозицій «Віндзорської рамкової угоди» — запровадити два паралельні шляхи ввезення товарів з Британських островів у Північну Ірландію: «зелений» та «червоний». Перший призначатиметься для товарів, які не вивозитимуться з Північної Ірландії, а другий — для тих, щодо яких такий ризик існує.

Інші зміни передбачають зміну тексту Північноірландського протоколу в питаннях збору ПДВ, акцизів і дозволів на ввезення в Північну Ірландію тварин і ліків.

Крім того, парламент Північної Ірландії отримає право зупиняти дію того законодавства ЄС, яке досі застосовується у країні, щоб уникнути проблем із перетином кордону з Ірландією. Цей механізм має назву «гальмо Стормонта».