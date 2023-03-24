У Північній Кореї заявили про успішне випробування підводного ядерного безпілотника

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KCNA

У Північній Кореї провели випробування нового підводного ударного безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Там зазначили, що воно було успішним.

Про це повідомило північнокорейське агентство KCNA.

Там розповіли, що безпілотник можна буде розгорнути на будь-якому узбережжі та в порту, або буксирувати надводним кораблем для роботи.

Під час випробування новий безпілотник перебував під водою на глибині від 80 до 150 метрів понад 59 годин і підірвав неядерний заряд у водах біля східного узбережжя в четвер.

«Місія підводної ядерної стратегічної зброї полягає в тому, щоб непомітно проникнути в оперативні води і створити надмасштабне радіоактивне цунамі за допомогою підводного вибуху, щоб знищити морські ударні групи і головні оперативні порти противника», — йдеться в заяві.

На випробуваннях був присутній і лідер КНДР Кім Чен Ин.