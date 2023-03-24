Єврокомісія, Польща та Україна запускають ініціативу для повернення викрадених українських дітей

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Reuters / «Бабель»

Єврокомісія у співпраці з Україною та Польщею запустили ініціативу, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрала росія.

Про це 23 березня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз організує конференцію для пошуку дітей, викрадених в Україні росією, і повернення їх до країни.

«У партнерстві з українцями премʼєр-міністр [Польщі] Матеуш Моравецький і я запустили ініціативу щодо репатріації дітей, викрадених росією. Для цього ми організуємо конференцію. Ми хочемо чинити міжнародний тиск, щоб були вжиті всі можливі заходи, аби знайти сліди цих дітей», — заявила Урсула фон дер Ляєн.