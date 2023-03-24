Єврокомісія, Польща та Україна запускають ініціативу для повернення викрадених українських дітей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Єврокомісія у співпраці з Україною та Польщею запустили ініціативу, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрала росія.
Про це 23 березня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Європейський Союз організує конференцію для пошуку дітей, викрадених в Україні росією, і повернення їх до країни.
«У партнерстві з українцями премʼєр-міністр [Польщі] Матеуш Моравецький і я запустили ініціативу щодо репатріації дітей, викрадених росією. Для цього ми організуємо конференцію. Ми хочемо чинити міжнародний тиск, щоб були вжиті всі можливі заходи, аби знайти сліди цих дітей», — заявила Урсула фон дер Ляєн.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалось трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер щодо чинного президента.