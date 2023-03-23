В Україні помітили швейцарські бронеавтомобілі. Як вони тут опинились — невідомо
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В українських прифронтових містах Часів Яр і Авдіївка помітили бронеавтомобілі типу Eagle I виробництва швейцарської компанії Mowag.
Про це повідомила швейцарська газета NZZ.
У середині лютого іспанський військовий фотограф Хосе Колон випадково став першим, хто сфотографував бронеавтомобіль Mowag Eagle I в українському місті Часів Яр, неподалік Бахмуту. Він хотів задокументувати руйнування міста.
Потім у мережі зʼявився ще один знімок, зроблений фотокореспондентом AFP, на якому зображено бронеавтомобіль Mowag Eagle I в Авдіївці, що за кілька кілометрів на південь від Часового Яру. Поки незрозуміло, чи це той самий бронеавтомобіль, що і в Часовом Яру.
Як ці машини могли опинитись в Україні — невідомо. У 1973 році Швейцарія продала Данії 36 одиниць Eagle I. Міноборони Данії підтвердило, що в Україну ці бронеавтомобілі не поставляли. Однак 27 автомобілів перепродали німецькій компанії після того, як їх зняли з виробництва у 2008 році. Не виключено, що деякі з них потрапили до України, хоча компанія підписала декларацію про нереекспорт. Це зобовʼязує німецьку компанію отримувати дозволи на експорт від влади Німеччини та Швейцарії в разі передачі техніки.
Зараз Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (Seco) визначає, чи було порушено Закон про військові матеріали. Закони про військові матеріали та про нейтралітет забороняють Швейцарії експортувати військові товари до воюючих країн. Той факт, що з бронетехніки, ймовірно, зняли кулемети, цього не змінює. Достеменно встановити походження бронеавтомобіля можливо лише за номером шасі, який поки що не отримали.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. 8 березня 2023 року Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну, а потім на рік відклала розгляд змін до правил щодо реекспорту зброї.
- Потім стало відомо, що Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier, які цілком могли передати Україні.