Із трьох прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Із прифронтових Вугледару, Великої Новосілки, Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей. Тим часом в інших містах і селах ще залишаються діти, евакуація триває.
Про це повідомили в Нацполіції.
В Авдіївці залишилися шестеро дітей, у Сіверську — 18, в інших населених пунктах — більше.
Місто Вугледар і селище Велика Новосілка розташовані безпосередньо на лінії фронту, а Часів Яр — за 20 кілометрів від Бахмуту, у якому зараз перебувають 3,5 тисячі жителів, зокрема 32 дитини.
- 7 березня уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, насамперед з Бахмуту. Вона відбувається за супроводом одного з батьків, людини, яка їх замінює, або іншого законного представника. Пізніше голова Бахмуту Олександр Марченко заявив, що вивезти людей дуже важко, оскільки дороги прострілюютсья. Саме через це дітей поки не вивозять.