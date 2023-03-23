Виступ гурту Tvorchi на «Євробаченні» коштуватиме майже 3 мільйони гривень

Новини

Підготовка виступу українського гурту Tvorchi для «Євробачення-2023» та поїздка креативної команди в Ліверпуль коштуватимуть майже 3 мільйони гривень. Ідеться про один номер, оскільки торік Україна перемогла в конкурсі, що гарантувало їй участь у фіналі.

Про це свідчать дані Prozorro.

Розробка ідеї та постановка номера — 882 000 грн.

Фотосесія гурту та відео режисерського бачення постановки номера — 128 000 грн.

Сценічні костюми — 193 600 грн, декорації.

Реквізит — 766 000 грн.

Графічний супровід виступу — 194 000 грн.

Спецефекти — 128 000 грн.

Поїздка команди до Ліверпулю — 695 000 грн (сюди входить вартість страхування, віз, проїзду і проживання у Варшаві та офіційному готелі в Ліверпулі).

Торік підготовка номера Kalush Orchestra і поїздка гурту на конкурс коштувала 1,5 мільйони гривень, пише Dozorro. У 2021 році на створення пісні, кліпу, а також поїздку гурту Go_A витратили 576 тисяч гривень.