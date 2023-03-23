Виступ гурту Tvorchi на «Євробаченні» коштуватиме майже 3 мільйони гривень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Підготовка виступу українського гурту Tvorchi для «Євробачення-2023» та поїздка креативної команди в Ліверпуль коштуватимуть майже 3 мільйони гривень. Ідеться про один номер, оскільки торік Україна перемогла в конкурсі, що гарантувало їй участь у фіналі.
Про це свідчать дані Prozorro.
- Розробка ідеї та постановка номера — 882 000 грн.
- Фотосесія гурту та відео режисерського бачення постановки номера — 128 000 грн.
- Сценічні костюми — 193 600 грн, декорації.
- Реквізит — 766 000 грн.
- Графічний супровід виступу — 194 000 грн.
- Спецефекти — 128 000 грн.
- Поїздка команди до Ліверпулю — 695 000 грн (сюди входить вартість страхування, віз, проїзду і проживання у Варшаві та офіційному готелі в Ліверпулі).
Торік підготовка номера Kalush Orchestra і поїздка гурту на конкурс коштувала 1,5 мільйони гривень, пише Dozorro. У 2021 році на створення пісні, кліпу, а також поїздку гурту Go_A витратили 576 тисяч гривень.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.