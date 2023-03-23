Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Уряд Словаччини передав Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Вони вже покинули словацьку територію.
Про це повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.
Він зазначив, що переліт виконували українські пілоти за домовленістю з Військово-повітряними силами Словаччини.
Інші літаки передадуть найближчими тижнями. З міркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть.
- 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29. Про це повідомив премʼєр-міністр країни Едуард Геґер. На додаток до МіГ-29 Україні передадуть частину зенітно-ракетних комплексів «Куб» радянського виробництва. Скільки їх буде — поки невідомо.