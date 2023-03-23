Чехія продовжила заборону на видачу віз росіянам та білорусам до березня 2024 року. Обмеження розширили

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Чеський уряд продовжив заборону на видачу віз росіянам і білорусам до кінця березня 2024 року, а також розширив обмеження на громадян рф і Білорусі, які мають ще одне громадянство.

Про це повідомляє ČTK.

Уряд схвалив пропозицію чеського Міністерства закордонних справ. Також росіянам і білорусам не видаватимуть дозволи на постійне проживання.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Чехія припинила видавати візи російським громадянам, а потім і білоруським, за винятком деяких гуманітарних випадків. На подібні кроки пішли майже всі країни ЄС, включно з Норвегією.