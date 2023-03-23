У Ржищеві завершили розбір завалів — кількість жертв зросла до девʼяти
- Автор:
- Софія Телішевська
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У ніч проти 23 березня рятувальники завершили розбір завалів на території Ржищівського професійного ліцею у Київській області.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Уночі рятувальники знайшли під завалами ще одне тіло — відтак кількість загиблих зросла до девʼяти.
- У ніч проти 22 березня війська росії провели дронову атаку на Україну. Із 21 дрона-камікадзе сили ППО збили 16. У Київській області безпілотник влучив у гуртожиток у місті Ржищів. У Житомирській області дрон поцілив у обʼєкт інфраструктури. Там без жертв.
- Удень росіяни обстріляли Запоріжжя, поціливши в багатоповерхівку. Станом на 16:00 22 березня загинула одна жінка, понад 20 людей поранені.