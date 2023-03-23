У ПАР планують проконсультуватися з росією через ордер на арешт путіна. У Бразилії готові арештувати президента рф

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У Південноафриканській Республіці заявили, що проведуть консультації з росією через міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна. У Бразилії ж зазначають, що готові арештувати путіна.

Про це пише SAfm News.

Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор повідомила, що уряду країни доведеться обговорити ордер на арешт путіна і проконсультуватися з російською стороною.

«Ми вивчимо положення нашого законодавства, ймовірно, проведемо дискусії в Кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в росії, щоб визначити, як діяти далі», — зазначила вона.

Водночас у Бразилії кажуть, що у путіна можуть бути проблеми. Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає рішення суду.

«Будь-хто, хто їде до країни, яка є членом МКС, може мати проблеми, я в цьому не сумніваюся», — підкреслив він.

ПАР та Бразилія входять до міждержавного обʼєднання БРІКС разом із росією, Китаєм та Індією. Але вони є членами Міжнародного кримінального суду, ратифікували Римський статут і зобовʼязані арештувати путіна, якщо він зʼявиться на їхній території. Улітку 2023 року саміт БРІКС планують провести у ПАР.