У ПАР планують проконсультуватися з росією через ордер на арешт путіна. У Бразилії готові арештувати президента рф
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
У Південноафриканській Республіці заявили, що проведуть консультації з росією через міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна. У Бразилії ж зазначають, що готові арештувати путіна.
Про це пише SAfm News.
Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор повідомила, що уряду країни доведеться обговорити ордер на арешт путіна і проконсультуватися з російською стороною.
«Ми вивчимо положення нашого законодавства, ймовірно, проведемо дискусії в Кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в росії, щоб визначити, як діяти далі», — зазначила вона.
Водночас у Бразилії кажуть, що у путіна можуть бути проблеми. Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає рішення суду.
«Будь-хто, хто їде до країни, яка є членом МКС, може мати проблеми, я в цьому не сумніваюся», — підкреслив він.
ПАР та Бразилія входять до міждержавного обʼєднання БРІКС разом із росією, Китаєм та Індією. Але вони є членами Міжнародного кримінального суду, ратифікували Римський статут і зобовʼязані арештувати путіна, якщо він зʼявиться на їхній території. Улітку 2023 року саміт БРІКС планують провести у ПАР.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- Арештувати Путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.