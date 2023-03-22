Іспанія приєдналася до угоди ЄС про мільйон боєприпасів для України

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала угоду про спільне придбання державами-членами Європейського Союзу боєприпасів, щоб поповнити свої запаси та продовжити підтримувати Україну.

Про це повідомляє іспанська радіостанція Cadena COPE.

«Уперше використовується механізм спільної закупівлі Євросоюзом озброєння, що дозволить зменшити витрати й уникнути ризиків затримок через непередбачену зміну попиту», — додало іспанське Міноборони.

Разом з Іспанією до цієї угоди приєдналися 18 країн ЄС і Норвегія (ось список). За угодою країни інвестують €2 мільярди, щоб поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом року.