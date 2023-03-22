The Weeknd став найпопулярнішим виконавцем за версією Книги рекордів Гіннеса

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Brian Ziff

Співак The Weeknd отримав відзнаку Книги рекордів Гіннеса як найпопулярніший виконавець.

Про це повідомляє Billboard.

Зараз Ейбел Тесфає, який виступає під псевдонімом The Weeknd, є першим і єдиним виконавцем в історії Spotify, якого щомісяця слухають 100 мільйонів користувачів.

Кількість його підписників продовжує зростати. Книга рекордів Гіннеса зафіксувала у The Weeknd 111,4 мільйона слухачів. Від нього трішки відстає Майлі Сайрус — у неї 82,4 мільйона слухачів щомісяця, Шакіра (81,6 млн), Аріана Гранде (80,6 млн), Тейлор Свіфт (80,2 млн), Ріанна (78,5 млн) і Ед Ширан (77,5 млн).