СЕО компанії заявив, що TikTok ніколи не ділився даними американців з урядом Китаю

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Гендиректор TikTok Шу Цзі Чу заявляє, що соцмережа з понад 150 млн американських користувачів ніколи не ділилася і ніколи не буде ділитися персональними даними американців з урядом Китаю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист гендиректора, який отримав один із комітетів Палати представників США.

«TikTok ніколи не ділився та не отримував запитів на передачу даних користувачів США уряду Китаю. TikTok також не задовольнив би такий запит, якби його колись було зроблено», — заявив генеральний директор.

За його словами, материнська компанія TikTok ByteDance не належить і не контролюється будь-яким урядом чи державною установою. «Дозвольте мені недвозначно заявити: ByteDance не є агентом Китаю або будь-якої іншої країни», — наголосив Чу.