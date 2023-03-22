СЕО компанії заявив, що TikTok ніколи не ділився даними американців з урядом Китаю
- Автор:
- Софія Телішевська
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Гендиректор TikTok Шу Цзі Чу заявляє, що соцмережа з понад 150 млн американських користувачів ніколи не ділилася і ніколи не буде ділитися персональними даними американців з урядом Китаю.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист гендиректора, який отримав один із комітетів Палати представників США.
«TikTok ніколи не ділився та не отримував запитів на передачу даних користувачів США уряду Китаю. TikTok також не задовольнив би такий запит, якби його колись було зроблено», — заявив генеральний директор.
За його словами, материнська компанія TikTok ByteDance не належить і не контролюється будь-яким урядом чи державною установою. «Дозвольте мені недвозначно заявити: ByteDance не є агентом Китаю або будь-якої іншої країни», — наголосив Чу.
- Критики TikTok побоюються, що дані американських користувачів можуть бути передані уряду Китаю. Фактично TikTok підозрюють у шпигунстві на користь китайської влади. США розглядають заборону TikTok на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії. Соцмережа вже активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії.
- Forbes писав, що ФБР і Мінʼюст США почали розслідування проти ByteDance через стеження за журналістами американських видань за допомогою TikTok. Прокуратура штату Вірджинія запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних журналістів, а ФБР вже провело кілька допитів.
- New York Post писало, що керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі заяв про заборону застосунку в США. TikTok нібито вивчає і ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart. Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, жодних коментарів не надала.