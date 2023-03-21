Суд України засудив до 15 років увʼязнення 20 депутатів російської Держдуми

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В Україні до 15 років увʼязнення засудили ще 20 депутатів Держдуми росії, які в лютому минулого року голосували за визнання незалежності «Л/ДНР», що стало для Кремля формальним приводом почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110) до увʼязнення з конфіскацією майна засуджені:

Алтухов Сергій Вікторович, 23.02.1982 року народження;

Альшевських Андрій Геннадійович, 14.05.1972 р. н.;

Амельченкова Ольга Миколаївна, 05.09.1990 р. н.;

Анікєєв Андрій Анатолійович, 16.12.1961 р. н.;

Анікєєв Григорій Вікторович, 28.02.1972 р. н.;

Артамонова Валентина Миколаївна, 13.12.1960 р. н.;

Аршба Отарі Іонович, 12.04.1955 р. н.;

Аршинова Альона Ігорівна, 03.03.1985 р. н.;

Баженов Тимофій Тимофійович, 25.01.1976 р. н.;

Байгускаров Заріф Закірович, 30.06.1967 р. н.;

Борцов Микола Іванович, 08.05.1945 р. н.;

Булавінов Вадим Євгенійович, 20.03.1963 р. н.;

Ісламов Дмитро Вікторович, 05.12.1977 р. н.;

Кузьмін Михайло Володимирович, 28.02.1972 р. н.;

Майданов Денис Васильович, 17.02.1976 р. н.;

Панков Микола Васильович, 05.01.1965 р. н.;

Петров Юрій Олександрович, 10.04.1947 р. н.;

Пилипенко Ольга Василівна, 04.01.1966 р. н.;

Півненко Валентина Миколаївна, 14.06.1947 р. н.;

Погорєлий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р. н.

Початок строку відбування покарання рахуватимуть з дня фактичного затримання засуджених.