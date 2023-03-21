Новини

Суд України засудив до 15 років увʼязнення 20 депутатів російської Держдуми

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

В Україні до 15 років увʼязнення засудили ще 20 депутатів Держдуми росії, які в лютому минулого року голосували за визнання незалежності «Л/ДНР», що стало для Кремля формальним приводом почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110) до увʼязнення з конфіскацією майна засуджені:

Початок строку відбування покарання рахуватимуть з дня фактичного затримання засуджених.