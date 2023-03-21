Суд арештував гелікоптер бізнесмена Костянтина Жеваго

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Суд арештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є колишній нардеп, акціонер банку «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 21 березня.

Гелікоптер належить компанії, яка підконтрольна Жеваго. Він використовував гелікоптер в особистих цілях під час перебування в Україні.

Суд вже заарештував акції підприємств Костянтина Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості. Також арештовано майно інших компаній, які повʼязані з Жеваго, — це 14 майнових комплексів, 21 частина в майнових комплексах, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.