Суд арештував гелікоптер бізнесмена Костянтина Жеваго
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Суд арештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є колишній нардеп, акціонер банку «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго.
Про це Державне бюро розслідувань повідомило 21 березня.
Гелікоптер належить компанії, яка підконтрольна Жеваго. Він використовував гелікоптер в особистих цілях під час перебування в Україні.
Суд вже заарештував акції підприємств Костянтина Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості. Також арештовано майно інших компаній, які повʼязані з Жеваго, — це 14 майнових комплексів, 21 частина в майнових комплексах, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
- 28 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт.
- 10 січня 2023 року Костянтин Жеваго вніс мільйон євро застави та вийшов з-під варти. Наразі він не має права полишати материкову частину Франції, де його заарештували. Суд вирішує питання про його екстрадицію до України.
- В Україні Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів банку «Фінанси та Кредит», унаслідок чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 мільйонів з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.