Міжнародний кримінальний суд зібрав $5 мільйонів на свою роботу в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Міжнародний кримінальний суд для розслідування воєнних злочинів росії в Україні зібрав додатково майже $5 мільйонів.
Про це пише Associated Press.
Відповідне рішення ухвалили міністри юстиції понад 40 країн під час конференції в Лондоні.
«Ми поділяємо переконання, що путін і все керівництво рф мають бути притягнуті до відповідальності. Тож переконаймось, що підкріплюємо наші слова діями, що підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів», — заявив глава Мінʼюсту Великої Британії Домінік Рааб.
Водночас прокурор МКС Карім Хан додав, що ордер на арешт Путіна нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до забезпечення справедливості для України.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- Арештувати Путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.