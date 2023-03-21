Міжнародний кримінальний суд зібрав $5 мільйонів на свою роботу в Україні

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міжнародний кримінальний суд для розслідування воєнних злочинів росії в Україні зібрав додатково майже $5 мільйонів.

Про це пише Associated Press.

Відповідне рішення ухвалили міністри юстиції понад 40 країн під час конференції в Лондоні.

«Ми поділяємо переконання, що путін і все керівництво рф мають бути притягнуті до відповідальності. Тож переконаймось, що підкріплюємо наші слова діями, що підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів», — заявив глава Мінʼюсту Великої Британії Домінік Рааб.

Водночас прокурор МКС Карім Хан додав, що ордер на арешт Путіна нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до забезпечення справедливості для України.