Мінкультури посилило правило виїзду за кордон для митців. Потрібні військово-облікові документи

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністерство культури може сприяти у виїзді за кордон митців лише за наявності у них військово-облікових документів.

Про це ідеться в заяві 20 березня.

Відтепер окрім обовʼязкових документів, які потрібно надати Міністерству, необхідно предʼявити й військово-облікові документи. За законом такі документи мають бути в кожного чоловіка призовного віку, а їх відсутність є порушенням українського законодавства.

«Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку», — пояснили у відомстві.