Bloomberg: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт путіна

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Reuters / «Бабель»

Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу ордера на арешт президента росії володимира путіна.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

Вето Будапешту означає, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель опублікував заяву від свого імені, «узявши до відома» рішення Міжнародного кримінального суду.

«ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони замовляють, дозволяють чи вчиняють в Україні», — йдеться в заяві Боррелля, опублікованій у неділю ввечері. У понеділок міністри юстиції ЄС опублікували власну заяву на підтримку рішення МКС, яку Угорщина не підписала.

Свою позицію Угорщина офіційно висловить на саміті лідерів ЄС цього тижня. У проєкті висновків, з яким ознайомився Bloomberg, наразі йдеться, що Рада ЄС «бере до відома нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента росії та його уповноваженого з прав дитини за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованої території України до росії». Це схоже на формулювання, яке використовував Боррелль.

Деякі лідери, ймовірно, вимагатимуть жорсткіших формулювань. Низка лідерів ЄС вже привітала рішення МКС в індивідуальному порядку.